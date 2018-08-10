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10.08.2018  10:11   

Где в Харькове не будет воды 10 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
ул. Северина Потоцкого, 34-б (п. №1, стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-б (п. №4, стояк) до 17:00 10.08.18 г.; ул. Роганская, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 10.08.18 г.

Киевский район: 
ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Бескрайняя (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с), пер. Мозырский (ч/с), пер. Скадовского (ч/с), ул. Арктическая (ч/с), ул. Глебовская (ч/с), ул. Ольгинская (ч/с), пер. Васильковский (ч/с), ул. Челюскинцев (ч/с), ул. Азовская (ч/с), ул. Строительная (ч/с), ул. Прорезная (ч/с), ул. Ямская (ч/с), ул. Нарофоминская (ч/с), ул. Собинова (ч/с), ул. Шишковская, 14 (п. №1, стояк), ул. Астрономическая, 13 (стояк), ул. Лермонтовская, 28 (спаренный стояк) до 20:00 10.08.18 г.

Московский район: 
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 28/64, 30-б, 30-в,32-б до 13:00 10.08.18 г., ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 15-в (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 24 (п. №3, стояк) до 20:00 10.08.18 г.

Слободской район: 
ул. Ньютона, 133-а, 133-б, 133-в, 133-г до 12:00 10.08.18 г., пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 6 (п. №6, стояк) до 20:00 10.08.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Славянская, 10 (п. №1, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №3, стояк) до 17:00 10.08.18 г.; ул. Холодногорская, 8 (п. №1, стояк), ул. Самодеятельная (ч/с), ул. Золочевская (ч/с) до 20:00 10.08.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Солдатская, 37 до 17:00 10.08.18 г.; ул. Данилевского, 18 (п. №1, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 156-а до 20:00 10.08.18 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, харьков
 
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