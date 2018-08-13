Где в Харькове не будет воды 13 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 31(п. №1, спаренный стояк) до 18:00 13.08.18 г.; ул. Роганская, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 13.08.18 г.
Киевский район:
ул. Леся Сердюка, 50 (п. №4, стояк), ул. Лермонтовская, 28 (спаренный стояк) до 17:00 13.08.18 г.; ул. Шевченко, 339, 341 до 20:00 13.08.18 г.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 25 (п. №3, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 38-а (п. №9, стояк), ул. Познанская, 6 (п. №3, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 47/19 (п. №1, стояк), ул. Познанская, 12(п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 108-а (п. №7, стояк) до 20:00 13.08.18 г.
Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 47 (п. №2) до 20:00 13.08.18 г.
Новобаварский район:
пр. Любови Малой (Постышева), 30, Григоровское шоссе (Комсомольское), 51 (п. №4) до 20:00 13.08.18 г.
Слободской район:
ул. Нестерова, 4 (п. №4, стояк) до 20:00 13.08.18 г.
Холодногорский район:
ул. Славянская, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 12.08.18 г.; ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №2, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 70-а (п. №2, стояк), ул. Ильинская, 59 (п. №5, стояк), ул. Ильинская, 63 (п. №2) до 20:00 13.08.18 г.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 41, пр. Победы, 58, 60-а, ул. Клочковская, 276-а, ул. Тобольская, 46-в, 48, ул. 23 Августа, 36-а, 60-а, пр. Победы, 68-б (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №9, стояк), пр. Людвига Свободы, 36-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 54 (п. №4), пр. Людвига Свободы, 58 (п. №3) до 20:00 13.08.18 г.; ул. Деревянко, 7 (п. №2) до 20:00 14.08.18 г.
Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
влажн.:
давл.:
ветер: