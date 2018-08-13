13.08.2018 18:14

В котельной Салтовского жилмассива монтируют когенерационную установку стоимостью четыре миллиона долларов

Монтируемая установка будет производить электроэнергию и обеспечивать ею работающее в котельной электрооборудование.



// Городской Дозор

Салтовская котельная подает тепло в дома горожан, проживающих в Салтовском жилмассиве, куда входят дома Киевского, части Немышлянского и Слободского районов, в целом это около 330 тысяч абонентов.

Александр Морозов, начальник котельной Салтовского жилого массива Московского филиала КП «ХТС»:

«Котельная в зимний период имеет максимальное потребление энергии величиной 5,5 МВт. Мы устанавливаем две установки по 2 МВт, то есть 4. Это получается, что 4 МВт мы будем вырабатывать на собственные нужды. Кроме экономии, за счет уменьшения потребления электроэнергии со стороны, даст нам и дополнительно повышение кпд цикла. То есть повысит нам температуру обратной воды, в общем на 5–7 градусов. Это значительная цифра».



Сейчас идет монтаж установки, для этого строят специальное техническое помещение. Такая станция будет единственной в Харькове, отмечают на предприятии, ее проект разрабатывался еще в 2011 году, но на реализацию не было средств. Сейчас она стоит около четырех миллионов долларов.



Александр Морозов, начальник котельной Салтовского жилого массива Московского филиала КП «ХТС»:

«Благодаря усилиям нашего мэра, без него вопрос этот не решался, при помощи средств Банка реконструкции и развития, в 2016 году при выполнении всех процедур началось строительство станции когенерации. Сейчас уже основное оборудование «Катерпиллеры» и тепловые модули находятся на местах. Сейчас ставится каркас здания и в ближайшее время начнется закрытие здания сэндвичами».



Также, говорит начальник котельной Салтовского жилого массива, здесь проводятся масштабные работы по перекладке кабелей. Все работы планируют завершить до конца года.