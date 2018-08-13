Главная Новости ЖКХ В котельной Салтовского жилмассива монтируют когенерационную установку стоимостью четыре миллиона долларов
13.08.2018  18:14   

В котельной Салтовского жилмассива монтируют когенерационную установку стоимостью четыре миллиона долларов

Монтируемая установка будет производить электроэнергию и обеспечивать ею работающее в котельной электрооборудование.


// Городской Дозор

Салтовская котельная подает тепло в дома горожан, проживающих в Салтовском жилмассиве, куда входят дома Киевского, части Немышлянского и Слободского районов, в целом это около 330 тысяч абонентов.

Александр Морозов, начальник котельной Салтовского жилого массива Московского филиала КП «ХТС»:
«Котельная в зимний период имеет максимальное потребление энергии величиной 5,5 МВт. Мы устанавливаем две установки по 2 МВт, то есть 4. Это получается, что 4 МВт мы будем вырабатывать на собственные нужды. Кроме экономии, за счет уменьшения потребления электроэнергии со стороны, даст нам и дополнительно повышение кпд цикла. То есть повысит нам температуру обратной воды, в общем на 5–7 градусов. Это значительная цифра».

Сейчас идет монтаж установки, для этого строят специальное техническое помещение. Такая станция будет единственной в Харькове, отмечают на предприятии, ее проект разрабатывался еще в 2011 году, но на реализацию не было средств. Сейчас она стоит около четырех миллионов долларов.

Александр Морозов, начальник котельной Салтовского жилого массива Московского филиала КП «ХТС»:
«Благодаря усилиям нашего мэра, без него вопрос этот не решался, при помощи средств Банка реконструкции и развития, в 2016 году при выполнении всех процедур началось  строительство станции когенерации. Сейчас уже основное оборудование «Катерпиллеры» и тепловые модули находятся на местах. Сейчас ставится каркас здания и в ближайшее время начнется закрытие здания сэндвичами».

Также, говорит начальник котельной Салтовского жилого массива, здесь проводятся масштабные работы по перекладке кабелей. Все работы планируют завершить до конца года.

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Тэги:  котельная, отопительный сезон, харьков
 
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