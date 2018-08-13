В котельной Салтовского жилмассива монтируют когенерационную установку стоимостью четыре миллиона долларов

Монтируемая установка будет производить электроэнергию и обеспечивать ею работающее в котельной электрооборудование.
Салтовская котельная подает тепло в дома горожан, проживающих в Салтовском жилмассиве, куда входят дома Киевского, части Немышлянского и Слободского районов, в целом это около 330 тысяч абонентов.
Александр Морозов, начальник котельной Салтовского жилого массива Московского филиала КП «ХТС»:
«Котельная в зимний период имеет максимальное потребление энергии величиной 5,5 МВт. Мы устанавливаем две установки по 2 МВт, то есть 4. Это получается, что 4 МВт мы будем вырабатывать на собственные нужды. Кроме экономии, за счет уменьшения потребления электроэнергии со стороны, даст нам и дополнительно повышение кпд цикла. То есть повысит нам температуру обратной воды, в общем на 5–7 градусов. Это значительная цифра».
Сейчас идет монтаж установки, для этого строят специальное техническое помещение. Такая станция будет единственной в Харькове, отмечают на предприятии, ее проект разрабатывался еще в 2011 году, но на реализацию не было средств. Сейчас она стоит около четырех миллионов долларов.
Александр Морозов, начальник котельной Салтовского жилого массива Московского филиала КП «ХТС»:
«Благодаря усилиям нашего мэра, без него вопрос этот не решался, при помощи средств Банка реконструкции и развития, в 2016 году при выполнении всех процедур началось строительство станции когенерации. Сейчас уже основное оборудование «Катерпиллеры» и тепловые модули находятся на местах. Сейчас ставится каркас здания и в ближайшее время начнется закрытие здания сэндвичами».
Также, говорит начальник котельной Салтовского жилого массива, здесь проводятся масштабные работы по перекладке кабелей. Все работы планируют завершить до конца года.
Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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