Где в Харькове не будет воды 14 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Роганская, 9 (п. №3, стояк), ул. Шариковая, 37, ул. Мира, 20 (п. №17, стояк) до 20:00 14 августа.
Киевский район:
ул. Шевченко, 339, 341, ул. Алчевских (Артема), 3 (п. №1, стояк), ул. Гацева, 1 (п. №5, стояк), ул. Лермонтовская, 28 (спаренный стояк) до 20:00 14 августа.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 108-а (п. №7, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 90 (п. №7, стояк) до 20:00 14 августа.
Новобаварский район:
Григоровское шоссе (Комсомольское), 51 (п. №4) до 20:00 14 августа.
Основянский район:
пр. Московский, 64-а (п. №3) до 20:00 15 августа.
Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №14) до 20:00 14 августа.
Холодногорский район:
ул. Огаревская, 11 до 17:00 14 августа; ул. Афанасьевская (ч/с), ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38,38-е,38-д, ул. Ильинская, 63 (п. №2, стояк) до 20:00 14 августа.
Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 68, 68-а, пр. Науки (Ленина), 70, пр. Людвига Свободы, 36-а (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 43 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 193-а (п. №1) до 20:00 14 августа.
Звезды обещают нестандартное мышление. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Ночью и утром слабый туман. Днем и вечером небо будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Без осадков.
Сегодня у православных – первый Спас.
влажн.:
давл.:
ветер: