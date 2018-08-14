14.08.2018 10:01

Где в Харькове не будет воды 14 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Роганская, 9 (п. №3, стояк), ул. Шариковая, 37, ул. Мира, 20 (п. №17, стояк) до 20:00 14 августа.



Киевский район:

ул. Шевченко, 339, 341, ул. Алчевских (Артема), 3 (п. №1, стояк), ул. Гацева, 1 (п. №5, стояк), ул. Лермонтовская, 28 (спаренный стояк) до 20:00 14 августа.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 108-а (п. №7, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 90 (п. №7, стояк) до 20:00 14 августа.



Новобаварский район:

Григоровское шоссе (Комсомольское), 51 (п. №4) до 20:00 14 августа.



Основянский район:

пр. Московский, 64-а (п. №3) до 20:00 15 августа.



Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №14) до 20:00 14 августа.



Холодногорский район:

ул. Огаревская, 11 до 17:00 14 августа; ул. Афанасьевская (ч/с), ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38,38-е,38-д, ул. Ильинская, 63 (п. №2, стояк) до 20:00 14 августа.



Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 68, 68-а, пр. Науки (Ленина), 70, пр. Людвига Свободы, 36-а (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 43 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 193-а (п. №1) до 20:00 14 августа.

