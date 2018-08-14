14.08.2018 13:18

В Харькове сохраняется отрицательная тенденция создания ОСМД

В Харькове за І полугодие 2018 года было зарегистрировано 4 новых ОСМД, а 19 ОСМД прекратили свою деятельность.



В Харькове сохраняется отрицательная тенденция создания ОСМД



На данный момент совладельцы, понимая нецелесообразность формы самостоятельного обслуживания многоквартирным жилым домом, в большинстве случаев, принимают решение о ликвидации ОСМД путем общего, сообщили в департаменте жилищного хозяйства Харьковского горсовета. В 3/4 из общего числа ликвидировались общества совладельцев в Московском районе. Несколько обществ прекратили деятельность в Немышлянском районе.

Новые ОСМД, как правило, образовывалиь в новостроях и недавно веденых в эксплуатацию домах.