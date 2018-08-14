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14.08.2018  13:18   

В Харькове сохраняется отрицательная тенденция создания ОСМД

В Харькове за І полугодие 2018 года было зарегистрировано 4 новых ОСМД, а 19 ОСМД прекратили свою деятельность.


В Харькове сохраняется отрицательная тенденция создания ОСМД

На данный момент совладельцы, понимая нецелесообразность формы самостоятельного обслуживания многоквартирным жилым домом, в большинстве случаев, принимают решение о ликвидации ОСМД путем общего, сообщили в департаменте жилищного хозяйства Харьковского горсовета. В 3/4 из общего числа ликвидировались общества совладельцев в Московском районе. Несколько обществ прекратили деятельность в Немышлянском районе.

Новые ОСМД, как правило, образовывалиь в новостроях и недавно веденых в эксплуатацию домах.

Тэги:  осмд, регистрация, ликвидация, харьков
 
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