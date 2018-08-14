14.08.2018 14:57

100 харьковских фасадов отремонтируют до конца года

Уже выполнен ремонт на 60 домах, еще на 40 – ведутся подготовительные работы.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.



«Восстановительные работы, в основном, проводятся на фасадах домов, расположенных в центре города, потому что они наиболее нуждаются в ремонте в силу изношенности. Также есть фасады, где осыпается плитка, и там тоже необходимо провести восстановительные работы. В процессе ремонта восстанавливается само покрытие дома, и, в соответствии с паспортом фасада, подбираются нужные цвета для того, чтобы придать домам привлекательный вид», - отметил Роман Нехорошков.



Он также добавил, что после реконструкции на некоторых зданиях будет установлена архитектурная подсветка. На сегодняшний день часть фасадов в центре города уже освещается в вечернее время, в частности, на пл. Конституции. В этом году подсветку планируют установить на домах по ул. Сумской, ул. Пушкинской и на пр. Гагарина, в районе надземного пешеходного перехода.