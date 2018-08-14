14.08.2018 17:24

В Новобаварском районе благоустраивают дворы

Во дворах домов по улице Победителей, 4, 6, 8 и 10 сегодня – масштабные уборки.



// Городской Дозор

Дворники и озеленители вышли большой бригадой, чтобы на придомовой территории выполнить максимум работ. А именно кронировать аварийные ветви деревьев, подстричь газоны, прополоть цветники и прежде всего все вычистить и вымести от опавших листьев. Как ни крути, говорят коммунальщики, а осень уже становится заметной.



Наталья Зеленская, начальник филиала КП «Харьковблагоустройство» Новобаварского района:

«Здесь были выполнены работы по укладке тротуара, отремонтированы отмостки. Наше предприятие «Харьковблагоустройство» тоже приняло участие в работах по благоустройству этих дворов. Были установлены скамейки, созданы клумбы, установлены вазоны, была установлена площадка. Были высажены декоративные кусты. Стараемся всё облагородить, сделать приятное людям, харьковчанам, чтобы они видели красоту, чтобы верили, что жизнь хороша и продолжается».



Эти и другие дворы коммунальщики Новобаварского района уже на следующей неделе представят на общегородском конкурсе по благоустройству. Наталья Зеленская добавляет, на всех объектах, участвующих в конкурсе, работы на финишной прямой.



Наталья Зеленская, начальник филиала КП «Харьковблагоустройство» Новобаварского района:

«Покажем благоустройство дворов микрорайонов завода Шевченко. Это улица Богомольца. Это Новая Бавария, улица Китаенко. Новобаварский, 70. Проспект Новобаварский от 93-го дома по 103-й. Так же Любови Малой – от 2-В, 2/1 и аж до 22 дома. Надеюсь, что нашу работу оценят жители нашего района, а так же города Харькова».

