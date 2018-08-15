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15.08.2018  10:01   

Где в Харькове не будет воды 15 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 17, ул. Роганская, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 15.08.18 г.

Киевский район: 
ул. Каразина, 7/9, ул. Чернышевская, 69, 78, ул. Ярослава Мудрого, 23, въезд 1-й Лазковский (ч/с), въезд 2-й Лазковский (ч/с), ул. Астрономическая, 19, ул. Лермонтовская, 28 (спаренный стояк) до 20:00 15.08.18 г.

Московский район: 
въезд Загородный (ч/с), проезд Загородный (ч/с), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 72 (п. №4, стояк), пр. Юбилейный  (50 лет ВЛКСМ), 65 (п. №6, стояк), пр. Тракторостроителей, 107 (п. №1, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 70 (п. №3, стояк) до 20:00 15.08.18 г.

Немышлянский район: 
б-р Богдана Хмельницкого, 26 (п. №2, стояк) до 20:00 15.08.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 5, ул. Тимирязева, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 15.08.18 г.

Основянский район: 
въезд Достоевского, 3-а (п. №1, стояк) до 20:00 15.08.18 г.

Слободской район: 
ул. Нестерова, 3 (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 47-а (п. №2), пр. Героев Сталинграда, 154 (п. №5, стояк), проезд Садовый, 20 (п. №1, стояк) до 20:00 15.08.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Огаревская, 11 до 17:00 15.08.18 г.; ул. Афанасьевская (ч/с), пер. Сестрорецкий (ч/с), ул. Ильинская, 63 (п. №2, стояк) до 20:00 15.08.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Карагандинская (ч/с), ул. Красная роза (ч/с), ул. Архитекторов, 24 (п. №7, стояк), ул. Балакирева, 50-а (п. №1) до 20:00 15.08.18 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, харьков
 
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