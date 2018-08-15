15.08.2018 13:17

87% харьковских жилых домов готовы к отопительному сезону, – Игорь Терехов

Подготовка жилого фонда, объектов социальной сферы и коммунальных предприятий к отопительному сезону 2018-2019 гг. продолжается.



87% харьковских жилых домов готовы к отопительному сезону, – Игорь Терехов



15 августа первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов провел еженедельное совещание по подготовке города к работе в осенне-зимний период. В нем приняли участие заместители городского головы, представители райадминистраций, профильных департаментов и коммунальных предприятий.

В ходе совещания было отмечено, что подготовка школ, детских садов, медучреждений, учреждений культуры и спорта, а также жилого фонда идет по графику.



На сегодняшний день комплекс работ по проверке и ремонту систем центрального отопления, внутридомовых сетей горячего, холодного водоснабжения и водоотведения выполнен в 87% жилых домов.

«Мы планируем в ближайшее время завершить подготовку внутридомовых сетей жилого фонда и перейти на работу по транзитным трубопроводам и магистралям. Активно сотрудничаем с Мировым банком по установке индивидуальных тепловых пунктов и другим направлениям», - отметил первый вице-мэр.

Кроме того, продолжается подготовка сетей КП «Харьковводоканал», транспортные предприятия приводят в порядок депо, подвижные составы, дорожные службы выполняют ремонт дорог. В частности, к зиме планируется восстановить более 200 внутриквартальных дорог.

«Также приобретается посыпочный материал, у нас есть техника для работы в зимний период. По всем вопросам, которые рассматривались на прошлых совещаниях, работы выполнены в полном объеме, что позволит нам подготовиться к зиме на достаточно хорошем уровне», - сказал Игорь Терехов.

Он обратил внимание предприятий на уборку снега на выходах из станций метро. Первый вице-мэр поручил провести совещание с представителями городских рынков, на котором обсудить вопрос уборки их территорий, в частности парковок, чтобы избежать коллапсов в непогоду.

Напомним, что за счет кредитных ресурсов Мирового банка в Харькове заменят более 6,7 км магистральных теплосетей, а в жилых домах - 250 тепловых рамок.

Также к началу нового отопительного сезона будут закуплены четыре новые уборочные автомобили «Глобус».