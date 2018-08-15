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15.08.2018  15:31   

К отопительному сезону на Салтовке полностью переложат 94-ю тепломагистраль

В Харькове начали масштабную перекладку магистральных теплосетей. Стартовали коммунальщики в Немышлянской районе, с улицы Благодатной, где проходит 94-я магистраль.


// Городской Дозор

«Труба заказана. И начнем копать, чтобы изъять старую магистраль и на ее место положить новую магистраль. Стоит такая задача, чтобы вся 94 магистраль, постоянные порывы которой были в конце прошлого отопительного сезона, была в полном объеме переложена», – сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Также, отметил первый вице-мэр, будет замена труб на трассе по улице Шатиловской, где были порывы зимой, а также частично в Киевском районе.

Вся работа по замене магистральных труб будет выполняться поэтапно. Сейчас коммунальщики и спецтехника работают на Салтовке.

«Начаты работы по капитальному ремонту участка 94-й тепломагистрали. Номера тепловых камер, которые в первую очередь выполняются, – 94.01–94.02. 126 погонных метра канала теплотрассы  подлежит замене в двухтрубном исчислении. То есть это порядка 260 метров трубы, которая сегодня уже находится на месте выполнения работ», – рассказал начальник Немышлянского филиала КП «ХТС» Михаил Самойленко.

Сейчас здесь разрыта почти половина участка, а к концу недели, говорят коммунальщики, должны завершить разрытия, после чего уже начнется демонтаж старых изношенных труб, и в дальнейшем монтаж новых, с предизолированные элементами, которые будут служить около 25 лет.

94-я магистраль, отмечают коммунальщики, довольно важна, ведь к ней подключены не только дома горожан, но и медкомплекс.

«Медицинский комплекс 602-го микрорайона имеет гибкую схему работы, есть резервные линии, как по подающему, так и по обратному трубопроводу. Поэтому медкомплекс будет постоянно находиться с теплом и горячей водой», – отметил Михаил Самойленко..

В целом же по улице Благодатной должны заменить около семисот метров трубы, а после этого будут начаты работы по улице Амосова. Завершить же полностью перекладку 94-й тепломагистрали должны до начала отопительного сезона.

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Тэги:  отопительный сезон, терехов, замена труб, харьков, тепломагистраль
 
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