Главная Новости ЖКХ До 23 августа в доме на Танкопия, где был взрыв газа, заменят окна и стеклопакеты
15.08.2018  17:41   

До 23 августа в доме на Танкопия, где был взрыв газа, заменят окна и стеклопакеты

В доме по улице Танкопия, 11/2, где произошел взрыв газа, продолжаются восстановительные работы.


// city.kharkov.ua

Силами города там уже закрыли контуры дома, а именно квартиру, которая больше всего пострадала.

Также установили временные двери. Починили коммунальщики и входные двери в подъезд.

«В настоящее время планируются работы по замене на лестничной клетке полностью, 100% оконных блоков на металлопластиковые. Также тут будут заменены в ряде квартир стеклопакеты и в ряде квартир, в частности, в другом подъезде будут установлены стекла. Также на следующий год по указанию зама мэра и было согласовано с мэром Геннадием Адольфовичем, что включим этот подъезд в капитальный ремонт», – рассказал директор КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» Семен Сирота.

Установить стеклопакеты, говорит Семен Сирота, должны до 23 августа. Также коммунальщики вымоют от сажи подъезд.

Сейчас людям подали свет, газ, работает лифт.

В «Харьковгоргазе» пока причину пожара не назвали, однако и факт взрыва не подтверждают. Зато жители дома считают, что это был именно взрыв, и он произошел от утечки газа.

Тэги:  взрыв газа, танкопия, харьков
 
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