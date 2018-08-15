15.08.2018 17:41

До 23 августа в доме на Танкопия, где был взрыв газа, заменят окна и стеклопакеты

В доме по улице Танкопия, 11/2, где произошел взрыв газа, продолжаются восстановительные работы.



// city.kharkov.ua

Силами города там уже закрыли контуры дома, а именно квартиру, которая больше всего пострадала.



Также установили временные двери. Починили коммунальщики и входные двери в подъезд.



«В настоящее время планируются работы по замене на лестничной клетке полностью, 100% оконных блоков на металлопластиковые. Также тут будут заменены в ряде квартир стеклопакеты и в ряде квартир, в частности, в другом подъезде будут установлены стекла. Также на следующий год по указанию зама мэра и было согласовано с мэром Геннадием Адольфовичем, что включим этот подъезд в капитальный ремонт», – рассказал директор КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» Семен Сирота.



Установить стеклопакеты, говорит Семен Сирота, должны до 23 августа. Также коммунальщики вымоют от сажи подъезд.



Сейчас людям подали свет, газ, работает лифт.



В «Харьковгоргазе» пока причину пожара не назвали, однако и факт взрыва не подтверждают. Зато жители дома считают, что это был именно взрыв, и он произошел от утечки газа.