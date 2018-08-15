15.08.2018 17:56

Во дворах Салтовки устанавливают современные детские комплексы

Игровые конструкции для детей во дворе по проспекту Тракторостроителей, 87-Б собирают как пазл. Здесь по просьбе местных мам и малышей дополняют игровой комплекс новым и современным оборудованием.



// Городской Дозор

Говорят, теперь малыши не будет ждать в очереди чтобы покататься на тех или других качелях.



«Необходимо конечно. Детям будет где погулять, больше места и всякие спортивные элементы. Рады конечно, я думаю дети больше рады чем мы», – улыбается местная жительница.



«Мы здесь устанавливаем детский игровой комплекс двухбашенный. В комплектацию входит сам комплекс-горка, качель, балансир и пружина. Этот адрес попал в план потому, что он попал в программу объектов комплексного благоустройства, поэтому мы здесь и производим работы. Все детские элементы, которые мы устанавливаем, имеют все необходимые сертефикаты качества, они состоят из экологически чистых материалов, поэтому родители могут не переживать за безопасность и здоровье своих детей», – рассказал начальник участка по установке детских и спортивных площадок КП «ХРСП» Александр Третьяк.



Установка таких современных и безопасных детских и спортивных площадок, добавляет Александр Третьяк, идет по графику и уже на финишной прямой.



Так, из 150 запланированных на этот год во дворах разместили 121 комплекс для самых маленьких, а из 50 спортивных – 36.

Следят и ремонтируют коммунальщики и теми формами, которые были установлены ранее. Как правило, новая площадка в случае бережного пользования прослужит от 5 до 7 лет.

Жители двора по проспекту Тракторостроителей, 87-Б обещают следить за детской площадкой, да и за всем, что создают для них в микрорайоне.



«И дороги будут, и козырьки меняют - очень приятно. И садик у нас будет функционировать, и школу ремонтируют. Ну вы сами всё видите, мы очень довольны результатом! Что касается Харькова, то у нас это всё благодаря Геннадию Адольфовичу, это всё его рук дело, спасибо огромное, чуствуется, что за те годы, за которые я знаю город, за свою жизнь, я вижу активные изменения в плане хозяйства», – радуется молодая мама Юлия.



«Геннадию Адольфовичу я бы пожелала в первую очередь здоровья и хотелось сказать спасибо, что он очень много делает для наших деток. И вообще наш город самый красивый, Салтовка очень красивая. И вот мы видим, что он нам много в округе сделал, ну красиво. (СК) Очень зелёный район, красивый, удобно нам здесь. Но вот наведут здесь такую красоту и мы будем здесь жить прекрасно», – говорит пенсионерка Лидия Федоровна.