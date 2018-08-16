Где в Харькове не будет воды 16 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Роганская, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 16.08.18 г.
Киевский район:
ул. Астрономическая, 19 до 20:00 16.08.18 г., ул. Лермонтовская, 28 (спаренный стояк) до 20:00 17.08.18 г.
Московский район:
ул. Познанская, 8-б (п. №1) до 17:00 16.08.18 г.; пр. Тракторостроителей, 107 (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 72 (п. №4, стояк) до 20:00 16.08.18 г.
Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 8/1 до 20:00 16.08.18 г.
Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 28 (п. №3, спаренный стояк), б-р Профсоюзный, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 16.08.18 г.
Слободской район:
пр. Гагарина, 49-а (п. №3), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00 16.08.18 г.
Холодногорский район:
ул. Огаревская, 11, ул. Ильинская, 63 (п. №2, стояк) до 20:00 16.08.18 г.
Шевченковский район:
ул. Данилевского, 33 (п. №2), ул. Чичибабина, 7, ул. Клочковская, 244, ул. Очаковская, 82 до 17:00 16.08.18 г.; ул. Карагандинская (ч/с), ул. Отакара Яроша, 43 (п. №4, стояк) до 20:00 16.08.18 г.
Берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы? Быть может, лучше будет его отложить на потом?
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине знойного дня и будет пасмурно до самого вечера. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений.
Этот день в народе называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины.
влажн.:
давл.:
ветер: