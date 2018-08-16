16.08.2018 10:01

Где в Харькове не будет воды 16 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Роганская, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 16.08.18 г.

Киевский район:

ул. Астрономическая, 19 до 20:00 16.08.18 г., ул. Лермонтовская, 28 (спаренный стояк) до 20:00 17.08.18 г.

Московский район:

ул. Познанская, 8-б (п. №1) до 17:00 16.08.18 г.; пр. Тракторостроителей, 107 (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 72 (п. №4, стояк) до 20:00 16.08.18 г.

Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 8/1 до 20:00 16.08.18 г.

Новобаварский район:

ул. Тимирязева, 28 (п. №3, спаренный стояк), б-р Профсоюзный, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 16.08.18 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 49-а (п. №3), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00 16.08.18 г.

Холодногорский район:

ул. Огаревская, 11, ул. Ильинская, 63 (п. №2, стояк) до 20:00 16.08.18 г.

Шевченковский район:

ул. Данилевского, 33 (п. №2), ул. Чичибабина, 7, ул. Клочковская, 244, ул. Очаковская, 82 до 17:00 16.08.18 г.; ул. Карагандинская (ч/с), ул. Отакара Яроша, 43 (п. №4, стояк) до 20:00 16.08.18 г.