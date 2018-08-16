Главная Новости ЖКХ Около двух километров водопроводных сетей заменил «Харьковводоканал» в Киевском районе (ФОТО)
16.08.2018  12:21   

Около двух километров водопроводных сетей заменил «Харьковводоканал» в Киевском районе (ФОТО)

С начала 2018 года бригады КП «Харьковводоканал» заменили около двух километров наружных сетей водоснабжения в Киевском районе.


// vodokanal.kharkov.ua

В частности, в настоящее время ведутся работы по замене участка водовода методом санации по улице Астрономической, вблизи дома №19, сообщил начальник службы наружных водопроводных сетей Киевского района КП «Харьковводоканал» Виталий Чупандин.

«На сегодняшний день бригады предприятия приступили к замене участка технически изношенного водовода диаметром 100 мм и длиной более 200 метров. Работы проводятся методом санации с применением новых полиэтиленовых труб. Все ремонты водопроводных сетей ведем согласно графику», - отметил Виталий Чупандин.

По его словам, после того, как бригады КП «Харьковводоканал» выполнят замену водопроводных сетей, дорожные службы города приступят к капитальному ремонту асфальтового покрытия по улице Астрономической.

«Мы готовим объекты к работе в осенне-зимний период. Согласно мероприятиям по подготовке объектов к отопительному сезону, помимо замены труб холодного водоснабжения, также проводим работы по замене вводов в дома, проверяем внутридомовые сети и подвальные помещения. Мы не останавливаем процесс, и работаем как в летний период, так и зимой», - подчеркнул Виталий Чупандин.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  харьковводоканал, трубы, харьков
 
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