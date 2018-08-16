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16.08.2018  13:31   

Один из ста обновленных: как в Харькове ремонтируют фасады домов

До конца года коммунальщики отремонтируют около 100 фасадов жилых домов Харькова. Такой план согласован и работы ведутся без отставаний от графика.


// Городской Дозор

«60 уже завершены, на 40 сегодня ведутся подготовительные работы. Часть фасадов будет готова ко Дню города, к двадцатым числам августа. На оставшихся объектах работы будут продолжаться и в сентябре, и в октябре. До конца года планируется, что еще порядка 30 фасадов мы выполним разными видами ремонтов – либо текущим либо капитальным», – сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.

Большинство фасадов, требующих ремонта и восстановления, находятся в центральной части города, добавляет Роман Нехорошков, ведь именно они нуждаются в реконструкции в связи с течением времени.

Фасад здания по улице Сумской, 26 как раз и является таковым. А точнее был, потому что сейчас там работают коммунальщики.

«Делаем текущий ремонт фасада верхних этажей жилого дома. Общая площадь 800 квадратных метров. У нас работает три альпиниста и три подсобника. Начали мы этот дом 20 июля, планируем закончить до 20 августа. Мы делаем, шпаклюем стены, готовим их под покраску. И лепнины дома тоже будем красить», – рассказал бригадир альпинистов Евгений.

Все архитектурные украшения будут восстановлены, чтобы сохранить стиль здания, цвет же подбирают в паспорт фасада.

Чтобы дома имели хороший вид не только днем, но и ночью, во время реконструкции предусматривают и монтаж архитектурного светового оформления. Такую работу начали в прошлом году.

«Часть фасадов мы сделали на площади Конституции и в этом году у нас есть планы по фасадам на Сумской, на Пушкинской. Также ко Дню города планируется закончить работы по подсветке фасадов на проспекте Гагарина, в районе надземного пешеходного перехода», – добавил Роман Нехорошков.

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Тэги:  фасад, благоустройство, харьков, нехорошков
 
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