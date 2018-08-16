Улица в центре Харькова останется без воды: список адресов

Отключение связано с проведением ремонтных ремонтных работ на водопроводной магистрали D=400 мм по Пушкинскому въезду, 11.
С 9:00 до 20:00 17 августа будет временно прекращено водоснабжение части абонентов, расположенных в Киевском районе по адресам:
ул. Алчевских,1, 2, 3, 3-а, 4, 5, 6, 7, 8, 9/11, 10, 10/12, 14, 15, 16, 16-а, 17, 18, 18/22, 19, 20/22, 21, 22, 23, 24, 24-а, 24-в, 25, 25-б, 26, 27, 27-б, 30, 31, 31-а, 32, 32-а, 32-г.
Телефон для справок: 712-08-40.
Берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы? Быть может, лучше будет его отложить на потом?
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине знойного дня и будет пасмурно до самого вечера. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений.
Этот день в народе называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины.
влажн.:
давл.:
ветер: