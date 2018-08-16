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16.08.2018  15:31   

Улица в центре Харькова останется без воды: список адресов

Отключение связано с проведением ремонтных ремонтных работ на водопроводной магистрали D=400 мм по Пушкинскому въезду, 11.


// vodokanal.kharkov.ua

С 9:00 до 20:00 17 августа будет временно прекращено водоснабжение части абонентов, расположенных в Киевском районе по адресам:

ул. Алчевских,1, 2, 3, 3-а, 4, 5, 6, 7, 8, 9/11, 10, 10/12, 14, 15, 16, 16-а, 17, 18, 18/22, 19, 20/22,  21, 22, 23, 24, 24-а, 24-в, 25, 25-б, 26, 27, 27-б, 30, 31, 31-а, 32, 32-а, 32-г.

Телефон для справок: 712-08-40.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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