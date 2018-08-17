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17.08.2018  10:01   

Где в Харькове не будет воды 17 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Роганская, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 17 августа.

Киевский район:
ул. Астрономическая (ч/с), ул. Астрономическая, 19, ул. Солнечногорская (ч/с), ул. Лермонтовская, 28 (спаренный стояк) до 20:00 17 августа.

Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 72 (п. №4, стояк) до 20:00 17 августа; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 50 (п. №7, стояк) до 20:00 18 августа.

Новобаварский район:
ул. Николая Бажана (Кривомазова) (ч/с), ул. Безымянная (ч/с), ул. Служебная (ч/с), ул. Боровая (ч/с), ул. Торговая (ч/с), ул. Жутовская (ч/с), ул. Сущенская (ч/с), ул. Сухаревская (ч/с), ул. Фельдшерская (ч/с), б-р Профсоюзный, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 17 августа.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 167 (п. №3, стояк) до 20:00 17 августа.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 190 до 17:00 17 августа., ул. Холодногорская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 17 августа.

Шевченковский район:
ул. Красной  Роза (ч/с), ул. Белой Акации (ч/с), ул. Клочковская, 191-а, ул. Отакара Яроша, 43 (п. №4, стояк), пр. Людвига Свободы, 39-в (п. №1, стояк), пр. Победы, 74-в (п. №1, стояк), пр. Победы, 61-б (п. №3, стояк) до 20:00 17 августа.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, харьков
 
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