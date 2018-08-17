17.08.2018 13:32

На Салтовке перед праздниками на сутки отключат воду: список адресов

C 8:00 22 августа до 8:00 23 августа будет прекращено водоснабжение в части Московского, Киевского и Немышлянского районов.



// vodokanal.kharkov.ua

Отключение воды связано с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, сообщили в КП «Харьковводоканал».



Воды временно не будет в части Московского, Киевского и Немышлянского районов ограниченной:

ул. Натальи Ужвий, ул. Леся Сердюка, ул. Горянской, пер. Дивногорским, территориями торговых комплексов («Даффи», «Караван»), ул. Барабашова, пос. Шевченки, р. Харьков, ул. Районной, пр. Льва Ландау, пер. 1-м Истоминским, ул. Артема Веделя, Салтовским шоссе, ул. Туркестанской, ул. Краснодарской, пр. Тракторостроителей, Салтовским шоссе, ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Василя Стуса, пр. Тракторостроителей, ул. Владислава Зубенко, ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Метростроителей.



Полный список адресов, где прекратят подачу воды



Телефон для справок: 712-08-40.