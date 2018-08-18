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18.08.2018  10:01   

Где в Харькове не будет воды 19 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Косарева (Соколова), 44 (п. №4, стояк) до 17:00 18 августа; ул. Роганская, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 18 августа.

Киевский район:
пр. Жуковского, 1 (п. №4) до 17:00 18 августа; ул. Астрономическая, 19, ул. Вологодская, 35 (п. №2, стояк), ул. Дружбы Народов, 233 (п. №6), ул. Лермонтовская, 28 (спаренный стояк) до 20:00 18 августа.

Московский район:
ул. Героев Труда, 48 (п. №1, стояк) до 20:00 18 августа.

Немышлянский район:
ул. Краснодарская, 183, ул. Танкопия, 17/2 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 18 августа.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 167 (п. №3, стояк) до 20:00 18 августа.

Шевченковский район:
спуск Бурсацкий, 2, 6, пр. Людвига Свободы, 46-в, ул. Архитекторов, 26 (п. №4, стояк) до 20:00 18 августа; ул. Красной Розы (ч/с), ул. Белой Акации (ч/с), ул. Ляпунова, 11 (п. №1, стояк) до 20:00 19 августа; ул. Отакара Яроша, 43 (п. №4, стояк), пр. Победы, 61-б (п. №3, стояк) до 20:00 20 августа.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, харьков
 
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