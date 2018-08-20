20.08.2018 17:31

В тройку лучших дворов Харькова снова вошел двор на площади Павловской,2

Многие харьковские дворы в последнее время превратились в мини-парки и мини-скверы, благодаря комплексному благоустройству придомовых территорий.



// Городской Дозор

В списке образцовых – двор на площади Павловской, 2, вошедший в тройку лидеров нынешнего городского конкурса на звание лучшего двора Первой столицы.



Роман Нехорошков, директор Департамента жилищного хозяйства Харьковского горсовета:

Тон этой работе задаёт Харьковский городской голова Геннадий Адольфович Кернес, который ещё 10 лет назад задал такой подход комплексности к придомовым территориям, чтобы это была та среда для отдыха, комфорта и уюта, которая присуща европейским городам и современным подходам в озеленении и благоустройстве города.



Этот юбилейный для Харькова год, семьдесят пятой годовщины освобождения города от нацизма стал рекордным по благоустройству. Почти 100 дворов были обновлении, 20 – получили комплексного благоустройства. Вот и на Павловской, 2 не просто озеленили двор, усеяв траву и высадив около 5-ти тысяч цветов на клумбах и в декоративных бетонных вазонах, но и установили современный, многофункциональный спортивный и игровой площадки, скамейки, урны, заасфальтировали дорожки и оформили на фасаде дома темтичне панно.



Анна Головчанская, глава администрации Основянского района:

Стараемся каждый двор, в котором мы сделали комплексное благоустройство, поддерживать в том же состояние и украшать, добавляя какие-то новые элементы. В этом году, вы видите, в этом дворе красивое панно на 1-ых этажах, отобразили стрелку. Т.е. жители этого двора могут уже не идти гулять в парк, оставаться здесь и любоваться красотами.

А по замыслу жителей Павловской, этот двор и является как бы прообразом сквера «Стрелка» на Набережной и даже носит похожее название – «Стрелка-2». Автором проекта в свое время выступил местный председатель домового комитета Григорий Ваксман, который вместе с коммунальными службами города и занимается благоустройством.



Роман Нехорошков, директор Департамента жилищного хозяйства Харьковского горсовета:

Григорий Ефимович Ваксман, 93 года, который вкладывает свои силы, душу и энергию в то, чтобы этот двор был изюминкой и достопримечательностью для всего нашего города. И отмечаем также то, что в этом дворе ведётся активная работа самими жильцами, не только силами работников наших коммунальных предприятий, но и такой критерий, такой параметр как участие жителей, вот по этому критерию – этот двор действительно является лучшим двором нашего города.



Поэтому и награда по заслугам. Григорию Ваксману сегодня вручили памятное отличие и именную медаль «Лучший председатель домового комитета–2018», а еще многочисленные грамоты от коммунальных предприятий города. Эти награды, говорит Григорий Ваксман, воспринимает как аванс, ведь и в дальнейшем планирует работать вместе с командой специалистов Харьковского городского головы Геннадия Кернеса для того, чтобы сделать Харьков комфортным украинским городом.



Григорий Ваксман, председатель домового комитета дома №2 на площади Павловской:

Геннадий Адольфович – человек знающий, компетентный. Человек с большим опытом работы, он себя проявил, когда стал мэром города. Я работаю и стараюсь в контакте подходить к вопросам, которые он требует от подчинённых, чтобы не было жалоб, чтобы жители были довольны, чтобы ремонт был своевременно сделан. Вот этой задачей я и занялся. И в течение последних лет я сдержал своё слово и занимаю уже 8-ой год первые места в городе Харькове.



И впереди, уверяет Григорий Ваксман, еще много идей, которые, уверен, обязательно будут реализованы.