На улицах Шевченко и Саперной отключат воду: список адресов

КПр «Харьковводоканал» проведет ремонтные работы на водопроводной магистрали D = 530 мм по улице Шевченко, 315.
В связи с этим с 9:30 до 23:30 21 августа будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Киевского района, расположенных по адресам: ул. Шевченко, 333 - 343, ул. Саперная, 2 - 34 (четная сторона), сообщили на предприятии.
Телефон для справок: 712-08-40.
Напомним, с 8:00 22 августа до 8:00 23 августа будет прекращено водоснабжение в части Московского, Киевского и Немышлянского районов.
Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Двойное название праздник получил в честь двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина.
влажн.:
давл.:
ветер: