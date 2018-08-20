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20.08.2018  17:59   

На улицах Шевченко и Саперной отключат воду: список адресов

КПр «Харьковводоканал» проведет ремонтные работы на водопроводной магистрали D = 530 мм по улице Шевченко, 315.


// vodokanal.kharkov.ua

В связи с этим  с 9:30 до 23:30 21 августа будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Киевского района, расположенных по адресам: ул. Шевченко, 333 - 343, ул. Саперная, 2 - 34 (четная сторона), сообщили на предприятии.

Телефон для справок: 712-08-40.

Напомним, с 8:00 22 августа до 8:00 23 августа будет прекращено водоснабжение в части Московского, Киевского и Немышлянского районов.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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