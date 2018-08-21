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21.08.2018  10:01   

Где в Харькове не будет воды 21 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
ул. Роганская, 9 (п. №3, стояк), б-р Ивана Каркача, 75 (п. №4, стояк) до 20:00 21.08.18 г.

Киевский район: 
ул. Шишковская, 8 (п. №3, стояк), ул. Алчевских (Артема), 56 (п. №1, спаренный стояк), пр. Академика Курчатова, 8 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 21.08.18 г.; ул. Академика Проскуры, 5-в (п. №4, спаренный стояк), ул. Астрономическая, 25 (п. №4, стояк) до 20:00 21.08.18 г.; ул. Лермонтовская, 28 (спаренный стояк) до 17:00 21.08.18 г.

Московский район:
ул. Героев Труда, 29-в (п. №1, стояк), пр. Московский, 35 (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 132-в (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова, 162-ж (п. №4), пр. Тракторостроителей, 110-а (п. №2, стояк) до 20:00 21.08.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Кибальчича, 21 (п. №1, стояк), пр. Любови Малой (Постышева), 24 (п. №3, стояк)  до 20:00 21.08.18 г.

Основянский район: 
Мерефянское шоссе, 17-б до 17:00 21.08.18 г.

Слободской район
пр. Героев Сталинграда, 138-в (п. №4, стояк) до 20:00 21.08.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (п. №2, стояк) до 20:00 21.08.18 г.

Шевченковский район: 
пр. Победы, 61-б (п. №3, стояк), пр. Победы, 75 (п. №1, стояк), пр. Победы, 61 (п. №7, стояк),  ул. Есенина, 21 (п. №4)  до 20:00 21.08.18 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, харьков
 
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