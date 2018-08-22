22.08.2018 08:01

Где в Харькове не будет воды 22 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 17 (п. №1) до 17:00 22.08.18 г.; ул. Роганская, 9 (п. №3, стояк), б-р Ивана Каркача, 75 (п. №4, стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 1 в (п. №4) до 20:00 22.08.18 г.

Киевский район:

ул. Шишковская, 8 (п. №3, стояк) до 17:00 22.08.18 г.; ул. Академика Проскуры, 5-в (п. №4, спаренный стояк), ул. Академика Павлова, 319 (п. №7), ул. Лермонтовская, 28 (спаренный стояк) до 20:00 22.08.18 г.

Московский район:

ул. Познанская, 12 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №5, стояк), ул. Героев Труда, 28 (стояк) до 20:00 22.08.18 г.

Новобаварский район:

пр. Любови Малой (Постышева), 24 (п. №3, стояк) до 20:00 22.08.18 г.

Основянский район:

Мерефянское шоссе, 17-б до 20:00 22.08.18 г.

Слободской район:

ул. Ньютона, 115/1 (п. №1, стояк) до 20:00 22.08.18 г.

Холодногорский район:

ул. Залютинская, 2 (п. №1) до 20:00 22.08.18 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 61-б (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №1, стояк) до 20:00 22.08.18 г.