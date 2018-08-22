22.08.2018 12:40

Новая техника для уборки отходов вышла на улицы Харькова

Мусоровозы «Ford» и «IVECO», а также погрузчики «Manitou» дают возможность экологично и быстро вывозить отходы от жилых домов, в том числе из тесных дворов в центре города.



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Новая техника для уборки отходов вышла на улицы Харькова



22 августа КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» показало перед выходом на линию новую технику - шесть мусоровозов «Ford», четыре мусоровоза малой мощности «IVECO», предназначенных для облуживания дворов с ограниченной проезжаемостью, а также телескопический погрузчик «Manitou» для негабаритных, нестандартных отходов.



Техника закуплена за бюджетные средства в рамках продолжения комплексной программы по переходу на европейские технологии обращения с мусором. Она включает строительство многофункционального комплекса по переработке и утилизации отходов, обновление подвижного состава и контейнерного парка. Всего с начала программы приобретено более 30 новых мусоровозов, бункеровозов и погрузчиков, таким образом, обновлена уже половина парка «КВБО».



Харьковский городской голова Геннадий Кернес осмотрел машины и отметил, что в сочетании с евроконтейнерами и правильной логистикой это создает новую культуру обращения с отходами в Харькове. Также он рассказал о ходе строительства многофункционального комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов под Дергачами. Напомним, проект реализуется за средства Мирового банка и получил высокую международную оценку.



«Весь сезон идут работы. Пробурено уже несколько десятков скважин на закрытой и действующей частях полигона. Как вам известно, проект предусматривает добычу биогаза, и сейчас специалисты анализируют его состав и предполагаемые объемы. Уже началась укладка изоляции и дренажа на тех секторах полигона, где будет проходить утилизация, а также завезена часть оборудования линии сортировки и начато строительство здания для самой большой ее части, так называемого «сита», его привезут уже непосредственно к установке. Хочу подчеркнуть, что работы идут по плану, мы в графике, и срок начала эксплуатации завода, конец 2019 - начало 2020 года, остается в силе, как мы и говорили харьковчанам.



И возвращаясь к технике, которая здесь представлена. Опыт показал, что больше всего мусоровозы ломаются на старых полигонах: проваливаются, застревают, даже горят. Мы это знаем и обеспечили рекультивацию, проезжаемость и пожаробезопасность на действующем полигоне, и вся новая техника, которая закупается, эксплуатируется без риска. И тем более будет нормально работать на новом полигоне», - сказал Геннадий Кернес.