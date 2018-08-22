22.08.2018 14:08

Узнать наличие и размер субсидии харьковчане теперь могут «он-лайн»

Харьковчанам, чтобы узнать назначена или не назначена субсидия, теперь не нужно звонить в региональное управление социальной защиты населения.



Узнать наличие и размер субсидии харьковчане теперь могут «он-лайн»



Министерство социальной политики Украины открыло доступ к Единому государственному реестру получателей жилищных субсидий. По адресу subsidii.ioc.gov.ua наши земляки могут ввести свой почтовый адрес и узнать о назначении им субсидию и каков ее размер за отопительный и неотопительный сезон.

Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий создан Правительством в Украине впервые в истории украинской независимости – сообщили сегодня на официальной странице ведомства. Он позволяет эффективно контролировать каждую гривну, выделенную из государственного бюджета на помощь населению в оплате коммунальных услуг, повысить адресность помощи и повысить эффективность программы жилищных субсидий.