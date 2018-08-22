Узнать наличие и размер субсидии харьковчане теперь могут «он-лайн»

Харьковчанам, чтобы узнать назначена или не назначена субсидия, теперь не нужно звонить в региональное управление социальной защиты населения.
Министерство социальной политики Украины открыло доступ к Единому государственному реестру получателей жилищных субсидий. По адресу subsidii.ioc.gov.ua наши земляки могут ввести свой почтовый адрес и узнать о назначении им субсидию и каков ее размер за отопительный и неотопительный сезон.
Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий создан Правительством в Украине впервые в истории украинской независимости – сообщили сегодня на официальной странице ведомства. Он позволяет эффективно контролировать каждую гривну, выделенную из государственного бюджета на помощь населению в оплате коммунальных услуг, повысить адресность помощи и повысить эффективность программы жилищных субсидий.
День обещает принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Утренние облака в Харькове продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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