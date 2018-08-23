Где в Харькове не будет воды 23 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Шишковская, 8 (п. №3, стояк) до 17:00 23.08.18 г.; ул. Академика Проскуры, 5-в (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 23.08.18 г.; ул. Алчевских (Артема), 3 (п. №1) до 20:00 24.08.18 г.; ул. Лермонтовская, 28 (спаренный стояк) до 20:00 23.08.18 г.
Московский район:
ул. Академика Павлова, 142-б (кор. №1-3), 142-в, 142-г, ул. Академика Павлова, 146, 146-а, 148, ул. Героев Труда, 28-а, 28-б до 20:00 23.08.18 г.
Новобаварский район:
ул. Пятисотницкая, 22, 24 (эт. №1-2), ул. Маршала Конева, 9 (спаренный стояк), пр. Любови Малой (Постышева), 24 (п. №3, стояк) до 20:00 23.08.18 г.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 193 (п. №4, стояк) до 20:00 23.08.18 г.
Шевченковский район:
ул. Сумская, 3 (п. №1) до 00:00 23.08.18 г.; пр. Победы, 61-б (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 105-а (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 23.08.18 г.
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
влажн.:
давл.:
ветер: