23.08.2018 13:30

Областное управление статистики 23 августа отчиталось о предоставлении населению субсидий за прошлый месяц

В июле 2018 субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 129,9 тыс. домохозяйств.



Областное управление статистики 23 августа отчиталось о предоставлении населению субсидий за прошлый месяц



В январе-июле 2018 назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 168,9 тыс. домохозяйств (учитывая домохозяйства, обратившихся за субсидиями в 2017, но назначено им было только в 2018), из них в городах - 136,9 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 32,0 тыс. домохозяйств.

Общая сумма назначенных субсидий составила 58,3 млн.грн, из нее в городских поселениях - 51,0 млн.грн, в сельской местности - 7,3 млн.грн.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в июле 2018 по области составил 116,4 грн.

С начала года 14,6 тыс. домохозяйств области были назначены субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива (учитывая домохозяйства, обратившихся за субсидиями в 2017, но назначено им было только в 2018), из них в городах - 3,5 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 11,1 тыс. домохозяйств.

Общая сумма назначенных субсидий составила 42,4 млн.грн, из нее в городах - 11,1 млн.грн, в сельской местности - 31,3 млн.грн.

Средний размер назначенной субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива на одно домохозяйство в июле 2018 составил 2886,6 грн.