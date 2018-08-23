Областное управление статистики 23 августа отчиталось о предоставлении населению субсидий за прошлый месяц

В июле 2018 субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 129,9 тыс. домохозяйств.
В январе-июле 2018 назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 168,9 тыс. домохозяйств (учитывая домохозяйства, обратившихся за субсидиями в 2017, но назначено им было только в 2018), из них в городах - 136,9 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 32,0 тыс. домохозяйств.
Общая сумма назначенных субсидий составила 58,3 млн.грн, из нее в городских поселениях - 51,0 млн.грн, в сельской местности - 7,3 млн.грн.
Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в июле 2018 по области составил 116,4 грн.
С начала года 14,6 тыс. домохозяйств области были назначены субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива (учитывая домохозяйства, обратившихся за субсидиями в 2017, но назначено им было только в 2018), из них в городах - 3,5 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 11,1 тыс. домохозяйств.
Общая сумма назначенных субсидий составила 42,4 млн.грн, из нее в городах - 11,1 млн.грн, в сельской местности - 31,3 млн.грн.
Средний размер назначенной субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива на одно домохозяйство в июле 2018 составил 2886,6 грн.
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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