27.08.2018 17:29

Как строят мусороперерабатывающий комплекс под Харьковом: ФОТО

До девяти метров глубиной – площадью в семь с половиной гектаров. Так выглядят котлованы двух карт будущего полигона – части проекта нового мусороперерабатывающего комплекса, что Харьков строит на Дергачевщине.



// Городской Дозор

Работы по выемке грунта и прессования основы полигона уже позади. Поэтому подрядчики приступили к основному и очень важному этапу. Дно первой карты нового полигона устилают специальным четырехслойным покрытием.



Николай Хорошенко, представитель генподрядчика:

«Укладывается геомембрана. На геомембрану укладывается геотекстиль и сверху укладывается георешетка. После этого всего идет отсыпка щебнем».



Этот защитный слой, говорят специалисты, будет барьером между почвой и насыпью самого полигона. Толщина его более чем полметра. Особенно тщательно подрядчики относятся к укладке геомембраны. Ее герметично спаивают, проверяют и тестируют. Все для того, говорят, чтобы основа полигона была как единое полотно, без каких-либо щелей.



Геннадий Довжонок, менеджер генподрядчика (Польша):

«Немножко процесс сложный, но мы держим режим. Фирма, которая занимается свариванием, все мы просматриваем, делаем пробы. Все как требует проект. Все швы проверяем. После все места, которые нужно обработать или экструдором, или другой машиной, все мы это проверяем. Все записывается, есть табели, чтобы все было в порядке».



После полуметрового слоя здесь, на дне полигона, будут проложены специальные сети.



Александр Панченко, заместитель директора по технической части генподрядчика:

«Мы укладываем дренажную трубу. Увязываем это все в сеть по сбору фильтрата. Ну а затем ставятся газосборные колодца и подключается вся эта линия, увязывается в единую систему сбора газа. На сегодняшний день мы уже движемся к завершению поклейки мембраны первой карты. Вторая карта будет передана где-то через 10 дней субподрядчику по поклейки мембраны. И следующим этапом будет установка газосборных колодцев. Это где-то в октябре месяце. На сегодняшний день мы можем сказать, что такого уровня защиты грунтовых вод не было и раньше не применялось. Вообще по Украине. Это мировой опыт».



По такой же технологии, подчеркивают эксперты, будет устлана основа всех карт полигона. Общая площадь первой очереди полигона – 15 гектаров. Параллельно стартовали и сами работы по возведению производственных частей мусороперерабатывающего комплекса. Здесь уже начали заливать фундамент.



Александр Панченко, заместитель директора по технической части генподрядчика:

«Мы сейчас уже ведем начало строительных работ на линии сортировки, то есть на промплощадке. Получаем материалы. Мы начали получать уже железобетонные конструкции. Часть оборудования уже в Харькове на складе находится, по линии сортировки. Сейчас будут заливаться фундаменты и монтироваться оборудование параллельно со строительством самого здания».



Две новые карты полигона будут открыты сразу после того, как законсервируют действующий полигон. На двух старых полигонах, что рядом, законсервированном и еще действующем, специалисты уже пробурили разведывательные скважины полигонного газа. Поэтому уже в ближайшее время, говорят специалисты, будет закуплено оборудование для переработки газа в электроэнергию.