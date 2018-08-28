Главная Новости ЖКХ Молодые мамы и пенсионеры «заказывают» съезды для колясок в жилых домах
28.08.2018  17:02   

Молодые мамы и пенсионеры «заказывают» съезды для колясок в жилых домах

В этом году в Харькове, в жилых домах коммунальной формы собственности, будет установлено 185 направляющих съездов для тележек или детских колясок.


// city.kharkov.ua

Из этого количества уже установлено 90 съездов и еще планируется установить семь пандусов для людей с ограниченными физическими возможностями, сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.

«Всего за последние три года установлено 420 пандусов и направляющих съездов в 260 домах. Заявки на установку мы продолжаем принимать, в основном, от мам с колясками или пенсионеров, которые ходят на рынок с тележками и которым тяжело поднимать груз по ступенькам. Обращения от людей с инвалидностью рассматриваются комитетом доступности, и мы также составляем список адресов, где эти работы необходимо провести. Постепенно таких домов и зданий в городе становится все меньше», - отметил Роман Нехорошков.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  пандус, нехорошков, харьков
 
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