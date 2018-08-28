Молодые мамы и пенсионеры «заказывают» съезды для колясок в жилых домах

В этом году в Харькове, в жилых домах коммунальной формы собственности, будет установлено 185 направляющих съездов для тележек или детских колясок.
Из этого количества уже установлено 90 съездов и еще планируется установить семь пандусов для людей с ограниченными физическими возможностями, сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.
«Всего за последние три года установлено 420 пандусов и направляющих съездов в 260 домах. Заявки на установку мы продолжаем принимать, в основном, от мам с колясками или пенсионеров, которые ходят на рынок с тележками и которым тяжело поднимать груз по ступенькам. Обращения от людей с инвалидностью рассматриваются комитетом доступности, и мы также составляем список адресов, где эти работы необходимо провести. Постепенно таких домов и зданий в городе становится все меньше», - отметил Роман Нехорошков.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
Этот день будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
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