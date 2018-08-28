28.08.2018 18:36

Население задолжало КП «Харьковводоканал» более 320 миллионов гривен

Предоставление некорректных данных счетчика, несвоевременная или сознательная неуплата за использование воды. Все эти факторы привели к накоплению долга населения перед коммунальным предприятием «Харьковводоканал».



// Facebook

«По состоянию на сегодня, население города имеет задолженность перед нашим предприятием более 320 млн грн, это колоссальная сумма. Сумма, которая, в части перекрыта решениями суда, в части мы обращаемся сейчас в суд о взыскании этих сумм. С решением суда на руках мы имеем законное право вмете с представителями исполнительной службы взыскивать эти суммы в принудительном порядке», – рассказал директор департамента сбыта КП «Харьковводоканал» Тарас Грущак.



В связи с такой ситуацией, работники КП «Харьковводоканала» отправляются к абонентам, чтобы снять контрольные показания прибора учета, и на это, говорит Тарас Грущак, имеют законное право.



«В случае несоответствия тех данных, которые есть у «Харьковводоканала», и тех, которые есть по факту, мы проводим доначисление. Эти начисления составляют иногда колоссальные суммы. Так, буквально недавно контрольные показания приборов учета в одной из квартир позволили нам провести доначисление почти на 9 тысяч гривен. Это уже является основанием обратиться в суд о взыскании этой суммы, и абонент дополнительно понесет еще и финансовые потери, потому что придется оплатить судебный сбор», – прокомментировал директор департамента.



Но этого не нужно будет делать, если потребители передают верные данные и делают это вовремя, каждый месяц до 20 числа. Вариантов передачи показаний счетчиков, напоминают в КП «Харьковводоканал» существует несколько: многоканальная телефонная линия, постоянный телефон-автоответчик, сайт предприятия, а также с помощью мессенджера.

