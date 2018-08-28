Главная Новости ЖКХ Население задолжало КП «Харьковводоканал» более 320 миллионов гривен
28.08.2018  18:36   

Население задолжало КП «Харьковводоканал» более 320 миллионов гривен

Предоставление некорректных данных счетчика, несвоевременная или сознательная неуплата за использование воды. Все эти факторы привели к накоплению долга населения перед коммунальным предприятием «Харьковводоканал».


// Facebook

«По состоянию на сегодня, население города имеет задолженность перед нашим предприятием  более 320 млн грн, это колоссальная сумма. Сумма, которая, в части перекрыта решениями суда, в части мы обращаемся сейчас в суд о взыскании этих сумм. С решением суда на руках мы имеем законное право вмете с представителями исполнительной службы взыскивать эти суммы в принудительном порядке», – рассказал директор департамента сбыта КП «Харьковводоканал» Тарас Грущак.

В связи с такой ситуацией, работники КП «Харьковводоканала» отправляются к абонентам, чтобы снять контрольные показания прибора учета, и на это, говорит Тарас Грущак, имеют законное право.

«В случае несоответствия тех данных, которые есть у «Харьковводоканала», и тех, которые есть по факту, мы проводим доначисление. Эти начисления составляют иногда колоссальные суммы. Так, буквально недавно контрольные показания приборов учета в одной из квартир позволили нам провести доначисление почти на 9 тысяч гривен. Это уже является основанием обратиться в суд о взыскании этой суммы, и абонент дополнительно понесет еще и финансовые потери, потому что придется оплатить судебный сбор», – прокомментировал директор департамента.

Но этого не нужно будет делать, если потребители передают верные данные и делают это вовремя, каждый месяц до 20 числа. Вариантов передачи показаний счетчиков, напоминают в КП «Харьковводоканал» существует несколько: многоканальная телефонная линия, постоянный телефон-автоответчик, сайт предприятия, а также с помощью мессенджера.
 

Тэги:  харьковводоканал, долг, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.08 ЖКХ Около двух километров водопроводных сетей заменил «Харьковводоканал» в Киевском районе (ФОТО) 02.08 Криминал и происшествия Нападение на сотрудника «Харьковводоканала»: задолжавший за коммуналку жилец избил и столкнул контролера с лестницы 23.07 ЖКХ Поселки Жуковского и «Коммунар» с утра без воды. Рабочие устраняют аварию на магистральном водопроводе  
 
 

Видео

В сентябре город начнет выкуп первых квартир, которые расположены в районе будущего строительства метро
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 