29.08.2018 08:35

Часть Харькова сегодня осталась без воды (адреса)

В некоторых домах харьковчан в связи с ремонтными работами временно прекращено водоснабжение.



отключение воды

Как сообщили в пресс-службе КП «Харьковводоканал», воды не будет по таким адресам:

Киевский район:

ул. Натальи Ужвий, 98, ул. Гвардейцев Широнинцев, 102, ул. Натальи Ужвий, 96, ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Академика Проскуры, 3-б (п. №1), ул. Валентиновская (Блюхера), 11 (п. №1, стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №5-8), ул. Лермонтовская, 28 (стояк) до 20:00 29.08.18 г.

Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 44 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 18 (п. №3, стояк), ул. Академика Павлова, 142 (п. №4, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 74 (п. №2) до 20:00 29.08.18 г.

Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 29.08.18 г.

Новобаварский район:

ул. Тимирязева, 28 (п. №3, стояк), ул. Маршала Конева, 9 (стояк) до 20:00 29.08.18 г.

Слободской район:

пр. Московский, 96 (п. №8, стояк), пр. Московский, 102/112 (п. №1, стояк) до 20:00 29.08.18 г.

Холодногорский район:

пер. 1-й Таганский, 3, 4, 6, 8, 10, пер. Клочковский (ч/с) до 20:00 29.08.18 г., ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №2), ул. Большая Панасовская (Котлова), 224 (п. №1), пер. Резниковский, 1 (п. №3, стояк) до 20:00 29.08.18 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 46-в (п. №1, стояк) до 17:00 29.08.18 г.; пр. Победы, 75 (п. №1, стояк), ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк) до 20:00 29.08.18 г.