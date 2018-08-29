29.08.2018 14:28

Игорь Терехов: 96% жилого фонда Харькова готово к отопительному сезону

В Харькове к отопительному сезону уже готовы 96 процентов домов жилого фонда.



// Городской Дозор

Об этом во время еженедельного совещания по подготовке к зиме сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.



«Большая работа была проведена всеми службами. И «ХТС», и «Харьковгорлифт», и «Харьковводоканал». Поэтому все службы сработали здесь на довольно высоком уровне. Я думаю, что буквально неделя-полторы и мы закончим полностью и выйдем на 100-процентный показатель по подготовке внутридомовых сетей к прохождению отопительного сезона», – сказал Игорь Терехов.



По подаче горячей воды есть определенные отставания от графика, в частности в Шевченковском районе Харькова. Сейчас там около 100 домов без горячей воды.



«Этот вопрос не критичен. Мы так сбалансировали сегодня свою работу, что вначале мы делали полностью подготовку по системе отопления и потом полностью переходим по подготовке всего города по горячей воде, в том числе и в Шевченковском районе», – отметил первый вице-мэр.



А вот образовательные учреждения и учреждения здравоохранения к зимнему периоду уже готовы все. Дорожные службы готовят технику для очистки путей, в частности закупают зимние шины, а также песчано-солевую смесь.



К тому же в Харькове идет активная работа по подготовке, а где-то по замене магистралей «Харьковских тепловых сетей» за счет средств Всемирного банка.



«Все договора уже подписаны, финансирование полностью Мировой банк обеспечивает, уже изготавливается труба и в ближайшее время она будет доставлена в Харьков. Мы уже не ждем этого, мы активно начали работу по подготовке к замене магистрали», – рассказал Игорь Терехов.



В ближайшее время будет согласован график выполнения работ по каждой магистрали, и работы будут выполняться в соответствии с согласованными сроками.