Главная Новости ЖКХ Игорь Терехов: Харьков – единственный город, который активно строит ливневую канализацию
29.08.2018  15:28   

Игорь Терехов: Харьков – единственный город, который активно строит ливневую канализацию

Исправность ливневой канализации в Харькове проверит КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации».


// Городской Дозор

В период с 15 по 18 августа, с разницей в три дня, сначала ливень затопил Киев, затем – Львов. Чтобы предупредить такие события в Харькове и быть готовыми к дождливой погоде, на совещании по подготовке города к работе в осенне-зимний период первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов дал поручение проверить ливневки соответствующим службам.

«Я действительно дал поручение еще раз проинвентаризировать и прочистить все ливнеприемники, все ливневые коллекторы с тем, чтобы  в сезон дождей у нас не случилось подобной ситуации. Харьков – единственный город в Украине, который так много строит сегодня ливневой канализации. Мы, буквально, в центральной части города, которая у нас страдала, очень много построили ливневой канализации, огромных коллекторов», – отметил Игорь Терехов.

Кроме центральной части, добавил первый вице-мэр, ливневые колодцы и канализацию также строили и в районе улицы Отакара Яроша, и в Немышлянском районе, а также там, где грунтовые воды находятся очень высоко. К таким относится и площадь Павловская, где полностью заливали бетонную плиту, а потом вкладывали несколько слоев асфальтобетона.

«Такое же проектное решение мы получили сейчас и по началу Московского проспекта. И тоже будем заливать там плиту, и тоже ставить ливнеприемники, ливневую канализацию, коллекторы, для того чтобы отвести грунтовые воды и отвести воды во время периода подтопления, периода дождей и периода активного таяния снега», – рассказал Игорь Терехов.

Фотогалерея

Тэги:  ливневка, терехов, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.06 ЖКХ Харьковская ливневка справилась с полумесячной нормой осадков 27.05 Дороги и транспорт На Клочковской отремонтируют ливневку 25.02 ЖКХ Харьков готовится к паводку: в городе ремонтируют плотины и ливневки
 
 

Видео

В сентябре город начнет выкуп первых квартир, которые расположены в районе будущего строительства метро
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 