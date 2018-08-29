В Харькове установили новые тарифы на вывоз мусора из частного сектора

Исполнительный комитет Харьковского городского совета 29 августа утвердил новые тарифы для ООО «Харьков Экоресурс», которое занимается вывозом твердых бытовых отходов из частного сектора.
Как сообщил заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, для населения услуги по вывозу ТБО вырастут с 67,28 грн за 1 куб. м до 106,33 грн за 1 куб. м, по вывозу крупногабаритного мусора - со 115,65 грн за 1 куб. м до 153,5 грн за 1 куб. м.
«В предложенных тарифах учтены затраты на операции по перевозке и захоронению бытовых отходов. С момента установления действующих тарифов увеличились составляющие себестоимости услуг - заработная плата, горюче-смазочные материалы и прочее. Например, цены на дизтопливо выросли на 22%, на бензин А-95 - на 15%, горюче-смазочные материалы - на 8-12%. Таким образом, действующие тарифы не возмещают экономически обоснованных затрат по их оказанию. В результате предприятие уже с начала 2018 года получает убытки», - отметил Михаил Фатеев.
Он также сообщил, что замечаний в части порядка формирования тарифов на вышеуказанные услуги у Харьковского территориального отделения Антимонопольного комитета нет.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение или же странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
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