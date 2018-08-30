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30.08.2018  08:08   

В части домов города временно прекращено водоснабжение (адреса)

В некоторых домах харьковчан в связи с ремонтными работами временно прекращено водоснабжение.


http://vodokanal.kharkov.ua
// ремонтные работы водоканала

Индустриальный район:

проезд Роганский (ч/с) до 20:00 30.08.18 г.

Киевский район:

ул. Натальи Ужвий, 98, 100, ул. Гвардецйцев Широнинцев, 102, ул. Натальи Ужвий, 96, 112, ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Лермонтовская, 28 (спаренный стояк) до 20:00 30.08.18 г.

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 27 (п. №7, стояк) до 20:00 30.08.18 г.

Немышлянский район:

ул. Животноводов (пос. Кулиничи), 9 до 17:00 30.08.18 г.

Новобаварский район:

ул. Добролюбова, 18 (п. №.1-2) до 20:00 30.08.18 г.

Слободской район:

пр. Московский, 96 (п. №8, стояк), ул. Костычева, 17 (п. №2, стояк), пр. Московский, 96-а (п. №., стояк) до 20:00 30.08.18 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 46-в (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №11, стояк), пр. Победы, 75 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197-а (п. №1) до 20:00 30.08.18 г.

Тэги:  вода, отключение, ремонт, харьков, водоканал
 
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