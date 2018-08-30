30.08.2018 14:05

В Харькове продолжают строить общежития и дачи

Региональный облстат обнародовал показатели жилищного строительства с начала текущего года. В текущем году строили в полтора раза быстрее, чем в прошлом.



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новостройки

В январе-июне 2018 в области за счет нового строительства принято в эксплуатацию 201,9 тыс.м2 общей площади жилых зданий, что в 1,6 раза больше, чем в январе-июне 2017 года.

В сельской местности принято в эксплуатацию 7,5% от значения показателя по области.

Распределение общей площади принятых в эксплуатацию жилых зданий по их видам сложился следующим образом:

в одноквартирных домах - 24,6%,

в домах с двумя и более квартирами - 74,2%,

в общежитиях - 1,2%.

Принято в эксплуатацию 3121 квартиру.

Средний размер квартиры, построенной в городах составил 61,0 м2, в сельской местности - 146,2 м2.

К слову, налог на недвижимость в местный бюджет платится с квартир, площадь которых превышает 60 м2, так что бюджет Харьковщины в ближайшее время будет пополняться за счет счастливых обладателей новостроя.

Кроме того, принято в эксплуатацию дачные и садовые дома нового строительства общей площадью 9,6 тыс.м2, что на 25,1% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.