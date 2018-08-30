Главная Новости ЖКХ В Харькове продолжают строить общежития и дачи
30.08.2018  14:05   

В Харькове продолжают строить общежития и дачи

Региональный облстат обнародовал показатели жилищного строительства с начала текущего года. В текущем году строили в полтора раза быстрее, чем в прошлом.


http://tviydim.com.ua/
новостройки

В январе-июне 2018 в области за счет нового строительства принято в эксплуатацию 201,9 тыс.м2 общей площади жилых зданий, что в 1,6 раза больше, чем в январе-июне 2017 года.

В сельской местности принято в эксплуатацию 7,5% от значения показателя по области.

Распределение общей площади принятых в эксплуатацию жилых зданий по их видам сложился следующим образом:

  • в одноквартирных домах - 24,6%,
  • в домах с двумя и более квартирами - 74,2%,
  • в общежитиях - 1,2%.

Принято в эксплуатацию 3121 квартиру.

Средний размер квартиры, построенной в городах составил 61,0 м2, в сельской местности - 146,2 м2.

К слову, налог на недвижимость в местный бюджет платится с квартир, площадь которых превышает 60 м2, так что бюджет Харьковщины в ближайшее время будет пополняться за счет  счастливых обладателей новостроя. 

Кроме того, принято в эксплуатацию дачные и садовые дома нового строительства общей площадью 9,6 тыс.м2, что на 25,1% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Источник:   ГУ Статистики в Харьковской области
 Тэги:  застройка, харьков, квартиры, дачи, статистика, отчет
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.11 Доступное жилье ХОГА предлагает включить в программу Доступное жилье индивидуальную застройку 10.08 Прокуратура и Суды Украины Законность застройки берегов рек и водоемов Харьковщины проверяет прокуратура
 
 

Видео

96% жилого фонда Харькова готово к отопительному сезону!
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 