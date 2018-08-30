30.08.2018 14:38

В частном секторе Журавлевки меняют изношенный трубопровод

На улице Галины Никитиной – в частном секторе Киевского района Харькова – работает спецтехника и сотрудники КП «Харьковводоканал». Проводят замену трубопровода.



// Городской Дозор

Специалисты объясняют: из-за изношенной сети было много нареканий от жителей частных домовладений. Частые порывы в последнее время вызывали перебои в системе водоснабжения. Коммунальщики людей услышали и приступили к работе.



«Она отслужила уже более 30 лет. Материал трубопровода стальной. Здесь грунтовые воды, он коррозировал и вышел из строя. На участке от улицы Шолом-Алейхема до переулка Кречетовского протяжённостью 160 погонных метров выполняется замена трубопровода на пластиковую трубу диаметром 100 миллиметров с переключением всех существующих абонентов». – рассказал заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада.



Замену изношенной части системы проводят методом санации, то есть всю улицу не прерывали, добавляет Николай Завада. Сделали разрытия в начале объекта и в конце. Абонентов без воды также не оставили. Организовали ее подвоз в течение всего дня. Работы с полным благоустройством на этом объекте коммунальщики планируют завершить до 5 сентября.



«В этом году выполнено уже 14 километров перекладки техническо-изношенных трубопроводов. Из них 2,7 километров по улицам частного сектора. В часности по Киевскому району это 720 метров без учёта участка, который сегодня в работе. Ещё намечено 1,5 километра выполнения работ по замене изношенных участков. Это Новобаварский район, Киевский, Шевченковский. Там запланированы такие работы», – поделился планами Николай Завада.