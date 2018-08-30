30.08.2018 15:11
В Харьководоканале прокомментировали фейк о трехкратно хлорированной воде
В социальных сетях активно распространяется информацию о том, что, якобы, с 31 августа по 2 сентября вода будет поступать в краны потребителей в тройной дозой хлора и ее ни в коем случае нельзя использовать.
// ExpertTur
В «Харьковводоканале» рассказали, что подобные сообщения появлялись в группах не только Харькова и Харьковской области, но и Днепра, а также рассылались с фейковых аккаунтов.
«Данная информация не соответствует действительности. Предприятие работает в штатном режиме без отклонений от технологического процесса», – сообщили коммунальщики.
Со всеми изменениями в работе КП «Харьковводоканал» вы можете ознакомиться на официальном сайте предприятия.