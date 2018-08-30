Главная Новости ЖКХ В Харьководоканале прокомментировали фейк о трехкратно хлорированной воде
30.08.2018  15:11   

В Харьководоканале прокомментировали фейк о трехкратно хлорированной воде

В социальных сетях активно распространяется информацию о том, что, якобы, с 31 августа по 2 сентября вода будет поступать в краны потребителей в тройной дозой хлора и ее ни в коем случае нельзя использовать.


// ExpertTur

В «Харьковводоканале» рассказали, что подобные сообщения появлялись в группах не только Харькова и Харьковской области, но и Днепра, а также  рассылались с фейковых аккаунтов.

«Данная информация не соответствует действительности. Предприятие работает в штатном режиме без отклонений от технологического процесса», – сообщили коммунальщики.

Со всеми изменениями в работе КП «Харьковводоканал» вы можете ознакомиться на официальном сайте предприятия.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, харьков, хлорирование, харьковводоканал
 
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