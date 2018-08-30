30.08.2018 17:35

Харьковские «самострои» ожидает амнистия

Запускаем механизм «строительной амнистии» для объектов незначительного класса последствий (СС1). Об этом на своей странице в FB сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.



vesti-ukr.com

балкон самострой

«Этого решения ждут очень многие граждане, каждое пятое обращение к ДАБІ сегодня - по поводу «строительной амнистии ». Уже на днях Минюст опубликует приказ Минрегиона о порядке обследования и принятия в эксплуатацию таких объектов. В первую очередь это касается частного сектора, тех, кто ранее не успел зарегистрировать документы на свои дома, дачи, гаражи, которые были построены до 2015 года и имеют площадь не более 300 м². мы продолжаем срок принятия в эксплуатацию таких зданий », - написал Геннадий Зубко.

Порядок разработан во исполнение Закона №2363 «О внесении изменения в пункт 9 раздела V» Заключительных положений «Закона Украины» О регулировании градостроительной деятельности «о продлении срока принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ».

«Порядок обследования и принятия в эксплуатацию, который мы вводим, очень прост. Не требует от украинцев лишних справок. Главное, чтобы построенный объект отвечал целевому назначению земельного участка, строительным нормам и прошел техническую инвентаризацию. Орган государственного архитектурно-строительного контроля обязан принять объект в эксплуатацию после технического обследования в течение 10 дней с момента подачи заявления », - подчеркнул Вице-премьер-министр.