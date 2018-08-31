В Харькове заменили около 3 километров водопроводных сетей в частном секторе

КП «Харьковводоканал» заменило 2,7 км изношенных водопроводных сетей в жилых домах частного сектора.
Об этом 30 августа сообщил заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада.
По его словам, сегодня бригады предприятия занимаются перекладкой труб холодного водоснабжения в частном секторе по ул. Галины Никитиной в Киевском районе.
«Мы проводим замену изношенного трубопровода на участке между улицей Шолом Алейхема и Кречетовским переулком, меняем около 200 метров трубопровода. Старая сеть отслужила 30 лет, изготовлена была она из стали, постоянные подтопления привели к коррозии материала. Кроме того, в зимний период возникали обледенения, что приводило к перебоям в водоснабжении. Поэтому было принято решение провести перекладку этого трубопровода. Замену проводим методом санации», - отметил Николай Завада.
По его словам, работы планируется завершить до 5 сентября. На время проведения ремонта в частном секторе организован подвоз воды автоцистернами предприятия.
Отметим, всего с начала года «Харьковводоканал» заменил более 14 км изношенных сетей водоснабжения.
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