В части домов города временно прекращено водоснабжение (адреса)

В некоторых домах харьковчан, в связи с ремонтными работами, временно прекращено водоснабжение.
Ремонтные работы ведутся по следующим адрессам:
Индустриальный район:
ул. Мира, 108 (п. №1, стояк) до 17:00 31.08.18 г.
Киевский район:
ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Маяковского, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 31.08.18 г.
Московский район:
пер. Ладожский (ч/с), ул. Сомовская (ч/с), пер. Рижовский (Куйбышева) (ч/с), ул. Юрьевская (ч/с), ул. Спартака (ч/с), ул. Брюсова (ч/с), ул. Коперника (ч/с), пер. Франковский (ч/с), пер. Старо-Искринский(Октябрьский) (ч/с), ул. Рижовская (Куйбышева), 11, 13, 15, пр. Московский, 89, ул. Сомовская, 12-б, пр. Московский, 85 до 13:00 31.08.18 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 73 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 128 (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова, 132-в (п. №3, стояк) до 20:00 31.08.18 г.
Слободской район:
пр. Московский, 96 (п. №8, стояк), ул. Костычева, 17 (п. №2, стояк) до 20:00 31.08.18 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 78-а, 78-б, пр. Победы, 75 (п. №1), пр. Победы, 70 (п. №4-10), ул. Отакара Яроша, 51 (п. №4) до 20:00 31.08.18 г.
Звезды обещают насыщенный эмоциями день. Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать.
Лето прощается с нами аномальной жарой: синоптики обещают до 34 градусов тепла днем, солнце и никаких осадков. Сохраняется очень высокая пожарная опасность
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
влажн.:
давл.:
ветер: