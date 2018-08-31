31.08.2018 17:10

«Харьковоблэнерго» предупреждает - изменены сроки ежемесячной оплаты и условия отключения / повторного подключения

В связи со вступлением в силу новых документов, предыдущие нормативные документы по вопросам поставок электрической энергии утратили силу. Согласно новым нормативным документам, сроки ежемесячной оплаты и условия отключения / повторного подключения несколько изменились – сообщается на главной странице облэнерго



2day.kh.ua

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В частности, потребителей Харьковщины информируют о том, что во исполнение требований Закона Украины "О рынке электроэнергии" Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняты нормативные документы, регулирующие взаимоотношения сторон в процессе распределения и поставки электрической энергии, среди которых: Кодекс системы передачи Кодекс системы распределения, Кодекс коммерческого учета электрической энергии, Правила розничного рынка электрической энергии.

В соответствии с требованиями "Правил розничного рынка электроэнергии" (далее - ПРРЕЕ) раздела VII п. 7.5 прекращения полностью или частично поставки электрической энергии потребителю осуществляется электропоставщиком при условии предупреждения потребителя не позднее чем за 10 рабочих дней до дня отключения в случае задолженности по оплате за потребленную электрическую энергию в соответствии с условиями договора с электропоставщиков.

Восстановления электропитания для потребителя проводится в течение 3 рабочих дней в городах и 5 рабочих дней в сельской местности после получения от инициатора отключения информации об устранении потребителем нарушений.

Расходы на осуществление работ по прекращению и восстановлению электропитания для потребителя (повторное подключение) покрываются за счет средств инициатора осуществления этих работ, возмещаются ему потребителем, если прекращение поставок (распределения или передачи) электрической энергии потребителю осуществлялось в установленном настоящими Правилами порядке.