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03.09.2018  08:28   

В части домов города временно прекращено водоснабжение (адреса)

Харьковводоканал предупреждает о временном отключении водоснабжения в некоторых домах города


http://vodokanal.kharkov.ua
отключение воды

Индустриальный район: 
ул. Библика, 15 (п. №4) до 17:00 03.09.18 г.

Киевский район: 
ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Героев Труда, 4 (п. №12), ул. Маяковского, 15 (п. №1, стояк), ул. Мироносицкая, 24 до 20:00 03.09.18 г.

Московский район: 
пр. Тракторостроителей, 128 (п. №2, стояк), ул. Героев Труда, 68 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №6, стояк),  ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29 (п. №4, стояк), ул. Героев Труда, 28 (п. №1, стояк) до 20:00 03.09.18 г.

Немышлянский район: 
ул. Амосова, 25 (п. №8, стояк) до 17:00 03.09.18 г., ул. Танкопия, 31/3 до 19:00 03.09.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Добролюбова, 18 (п. №1, стояк) до 20:00 03.09.18 г.

Основянский район: 
пр. Гагарина, 38, 38-а, 40, 44, 46, 54 до 20:00 03.09.18 г.

Слободской район: 
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (стояк), пр. Гагарина, 41/2 (п. №7, стояк), пр. Героев Сталинграда, 41 (п. №2, стояк) до 20:00 03.09.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Кацарская, 23 (п. №1), ул. Кацарская, 21 (п. №1), ул. Большая Панасовская (Котлова), 49 (п. №1, стояк) до 20:00 03.09.18 г.

Шевченковский район: 
пр. Науки (Ленина), 35, ул. Ахсарова, 13 (п. №8, стояк), ул. Деревянко, 3-а (п. №1), ул. 23 Августа, 8 (п. №1)  до 20:00 03.09.18 г.

Источник:   http://vodokanal.kharkov.ua
 Тэги:  вода, отключение, ремонт, харьков, водоканал
 
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