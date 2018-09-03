03.09.2018 10:20

Профсоюз Харьковгаз грозит горожанам массовыми увольнениями и протестами сотрудников

В течение 2018 из-за низкой тарифной заработной платы, количество вакансий в ПАО «Харьковгаз» увеличилась на 28% - сообщается на официальной странице организации.



ФОТО: ПАО "Харьковгаз"

Ликвидация аварийной ситуации на подземном газопроводе

Сейчас в компании вакантные 510 должностей. Наиболее востребованные профессии - слесарь аварийно-диспетчерской службы, слесарь по ремонту подземных газопроводов, газового оборудования, контроллер, монтер по защите газопроводов от коррозии.

Средняя заработная плата работников ПАО «Харьковгаз», с учетом налогов, в 2018 году составила 5,8 тыс. Грн. В то же время, в промышленном секторе области этот показатель составляет почти 8 тыс. Грн. Из-за сверхнизкой и неконкурентной зарплаты в текущем году ПАО «Харьковгаз» покинули около 300 квалифицированных специалистов.

«Это абсурд, когда люди, которые ежедневно обслуживают сети, сталкиваются с опасностью, готовы ликвидировать любую аварийную ситуацию не имеют средств, чтобы собрать детей в школу, приобрести необходимые лекарства, помочь родителям-пенсионерам. Скудные зарплаты вызывают недовольство и постоянные ссоры в семьях. Коллектив компании доведено до отчаяния » - отметила председатель профсоюза работников ПАО« Харьковгаз »Ольга Василенко.

За последние полтора года возросло количество увольнений среди мастеров аварийно-диспетчерской службы, слесарей аварийно-восстановительных работ, мастеров по эксплуатации газовых объектов, которые освобождаются от должностей из-за низкого размер оплаты труда. Даже при заполнении вакансии, на подготовку такого уровня специалистов предприятие расходы около 3 лет. Только после этого, новый работник получит необходимую квалификацию и сможет профессионально выполнять газоопасные работы.

Но с таким размером заработных плат - заполнить вакансии невозможно.

Профсоюз работников ОАО «Харьковгаз» обращается к НКРЕКП и правительству с требованием предусмотреть в тарифе на распределение газа ОАО «Харьковгаз» повышение заработных плат работникам компании до уровня, среднего по промышленности области. Учитывая степень напряжения в коллективе, специалисты компании могут или массово покинуть предприятие и рабочие места или остановить работу и выйти с протестами на улицы - сообщается на сайте компании.