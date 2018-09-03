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03.09.2018  16:28   

Часть Салтовки на сутки останется без воды

Водоснабжение в части Московского, Киевского и Немышлянского районов будет прекращено с 8:00 5 сентября до 8:00 6 сентября.


// vodokanal.kharkov.ua

Отключение связано с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.

На время проведения работ воду отключат в домах на территории, ограниченной ул. Натальи Ужвий, ул. Леся Сердюка, ул. Горянской, пер. Дивногорским, торговыми комплексами «Дафи» и «Караван», ул. Барабашова, пос. Шевченки, р. Харьков, ул. Районной, пр. Льва Ландау, пер. 1-м Истоминским, ул. Артема Веделя, Салтовским шоссе, ул. Туркестанской, ул. Краснодарской, пр. Тракторостроителей, Салтовским шоссе, ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Василя Стуса, пр. Тракторостроителей, ул. Владислава Зубенко, ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Метростроителей.

Полный список адресов, где не будет воды
 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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