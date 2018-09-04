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04.09.2018  07:58   

Где в Харькове не будет воды 4 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Мироносицкая, 80 (п. №1) до 15:00 4 сентября; ул. Трудовая (ч/с), ул. Физкультурная (ч/с), ул. Фестивальная (ч/с), ул. Прудная (ч/с), ул. Кольцевая (ч/с), б-р Садовый (ч/с), ул. Дружная (ч/с), ул. Ивана Поддубного (Совхозная), ул. Продольная, 3-а (п. №2), ул. Старошишковская, 7 (п. №6, стояк) до 20:00 4 сентября.

Московский район:
ул. Героев Труда, 28  (п. №1, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 46-в (стояк) до 20:00 4 сентября.

Новобаварский район:
ул. Селянская, 34-а (п. №1, стояк) до 20:00 4 сентября.

Основянский район:
ул. Достоевского, 22-б (п. №1, стояк) до 20:00 4 сентября.

Холодногорский район:
пер. Донбассовский, 17 (п. №2, стояк) до 20:00 4 сентября.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 6 (п. №5, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №10) до 20:00 4 сентября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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