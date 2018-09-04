В преддверие битвы за осеннюю субсидию сознательные харьковчане «переплатили» за июль 42,6% от начисленных сумм по ЖКХ

Об оплате населением Харьковщины жилищно-коммунальных услуг в июле 2018 отчитался региональный облстат
Уровень оплаты ха услуги ЖКХ с начала года составил 89,3% - сообщается в сегодняшнем отчете облстата.
Однако, перед подачей документов на субсидию к отопительному сезону, у части неплательщиков появились средства, сэкономленные на летнем отдыхе.
В июле 2018 населением области оплачено
На конец июля 2018 задолженность населения:
Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 и от 27.06.2003 № 976 в январе-июле 2018 с населением было заключено 2,1 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 11,4 млн.грн.
Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 2,9 млн.грн.
День идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным.
Утром небо в Харькове будет ясным, и останется таким почти весь день, но вечером его все же затянут облака. Без осадков.
Сегодня отмечается Международный день защиты слабых.
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