Главная Новости ЖКХ В преддверие битвы за осеннюю субсидию сознательные харьковчане «переплатили» за июль 42,6% от начисленных сумм по ЖКХ
04.09.2018  14:41   

В преддверие битвы за осеннюю субсидию сознательные харьковчане «переплатили» за июль 42,6% от начисленных сумм по ЖКХ

Об оплате населением Харьковщины жилищно-коммунальных услуг в июле 2018 отчитался региональный облстат


prosvit.net.ua
задолженность по счетам

Уровень оплаты ха услуги ЖКХ с начала года составил 89,3% - сообщается в сегодняшнем отчете облстата.

Однако, перед подачей документов на субсидию к отопительному сезону, у части неплательщиков появились средства, сэкономленные на летнем отдыхе.

В июле 2018 населением области оплачено

  • за жилищно-коммунальные услуги 522,7 млн.грн (142,6%  начисленных за этот период сумм),
  • за поставки электрической энергии - 197,4 млн.грн (100,6%  начисленных за этот период сумм).

На конец июля 2018 задолженность населения:

  •         по оплате за поставки природного газа составила 2065,3 млн.грн,
  •         за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 2060,1 млн.грн,
  •         за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 344,0 млн. грн,
  •         по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 327,6 млн.грн,
  •         за вывоз бытовых отходов - 87,3 млн.грн,
  •         по поставке электрической энергии - 453,9 млн.грн.

 Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 и от 27.06.2003 № 976 в январе-июле 2018 с населением было заключено 2,1 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 11,4 млн.грн.

Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 2,9 млн.грн.

Источник:   ГУ Статистики в Харьковской области
 Тэги:  услуга, жкх, задолженность, харьков, реструкруризация
 
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