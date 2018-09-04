04.09.2018 16:01

Коммунальщики определили лучшие дворы по благоустройству

Ярко-зеленый, он радует глаз переливами. Свой двор под номером тринадцать по улице Каразина жители Киевского района с этого года считают счастливым.



// Городской Дозор

Говорят, даже осень не спешит сюда приходить. Придомовая территория здесь словно мини-парк, создали дворники и озеленители.



Елена, местная жительница:

«Всё настолько удивительно, зелено, свежо. Выходишь утром, смотришь в окно и радуешся, насколько это всё прекрасно и красиво. Огромное, огромное спасибо людям, которые сделали эту красоту. Они с ранней весны и по сей день трудятся, не покладая рук. Они достойны самых высоких похвал и наград».



Ирина Константиновна, местная жительница:

«Мы в полном восторге от того, что нам сделали. Было там, ну цветочки высаживали, но такой сквер как нам сделали – мы очень благодарны городскому совету и лично Геннадию Кернесу, районной администрации, КП «Харьковблагоустройство». За то, как они порадовали людей и какое теперь у нас это всё вызывает удовольствие».



Уже пятый год подряд дворники и озеленители Харькова вступают в своеобразный трудовой поединок. С начала весны и до Дня города готовят объекты – придомовые территории, на которых высаживают, кронируют, планируют и создают уютные места для отдыха горожан.



В этом году силами дворников было высеяны 17 тысяч квадратных метров новых газонов, создано более 350 новых клумб, среди которых есть и тематические. На них высажено более 110 тысяч разноцветных растений, около 2500 деревьев и декоративных кустарников. И это лишь малая часть того, что было сделано.



Надежда Саприна, заместитель директора КП «Харьковблагоустройство»:

«Было очень сложно выбрать победителей, однако первое место у нас по результатам смотра-конкурса занимает Киевский район. Самые лучшие дворы Киевского района – это Каразина, 13, 17, Гаршина, 6, проспект Московский, 19/23, Каразина, 8, Метростроителей, 40, 42 и другие дворы. Второе место занял Индустриальный район, он знаменит тем, что там благоустройство «дворов-миллионников», там очень большие площади, как придомовой, так и дворовой територии. Третье место занял Немышлянский район».