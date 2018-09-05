В Песочине вечером отключат воду: список адресов

КП «Харьковводоканал» проведет ремонтные работы на магистрали D = 1400 мм по проспекту Ново-Баварскому (Окружная дорога).
В связи с отключением с 22:00 5 сентября по 24:00 6 сентября будет временно прекращено водоснабжение части абонентов, расположенных по адресам:
Новобаварский район:
ул. Надежды, 14-16, ул. Подлесная, 1-а, 1-б, ул. Строителей, 1, 3, ул. Гагарина, 1-8, 14, ул. Некрасова, 11, 11-б, 41, ул. Молодежная, 1-5.
Частный сектор: ул. Некрасова, ул. Катаева, ул. Даргомыжского, ул. Архангельская.
Слабое давление: пер. Архангельский, 1-17, пр. Ново-Баварский, 99-127, ул. Колонная, 1-20.
Поселков Солоницевка и Подворки.
Телефон для справок: 712-08-40.
День наградит целеустремленностью и пробивными способностями. Можно за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях.
В Харькове сохранится жаркая погода. К обеду набегут облака, местами порывы ветра 15-20 м/с. Без осадков.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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давл.:
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