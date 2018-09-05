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05.09.2018  14:58   

В Песочине вечером отключат воду: список адресов

КП «Харьковводоканал» проведет ремонтные работы на магистрали D = 1400 мм по проспекту Ново-Баварскому (Окружная дорога).


// vodokanal.kharkov.ua

В связи с отключением с 22:00 5 сентября по 24:00 6 сентября будет временно прекращено водоснабжение части абонентов, расположенных по адресам:

Новобаварский район:
ул. Надежды, 14-16, ул. Подлесная, 1-а, 1-б, ул. Строителей, 1, 3, ул. Гагарина, 1-8, 14, ул. Некрасова, 11, 11-б, 41, ул. Молодежная, 1-5.

Частный сектор: ул. Некрасова, ул. Катаева, ул. Даргомыжского, ул. Архангельская.

Слабое давление: пер. Архангельский, 1-17, пр. Ново-Баварский, 99-127, ул. Колонная, 1-20.

Поселков Солоницевка и Подворки.

Телефон для справок: 712-08-40.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, харьков, отключение
 
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