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05.09.2018  16:59   

Коммунальщики ремонтируют кровли в многоэтажках

Работы по замене кровли пятиэтажки по улице Новгородской, 38/44 – на завершающей стадии. На крыше работает две бригады коммунальщиков. Одна занимается примыканиями, другая – обивает металлом парапет.


// Городской Дозор

С просьбой провести капитальный ремонт поврежденного со временем покрытия кровли жильцы дома обратились непосредственно к мэру, Геннадию Кернесу, на его личном приеме. Люди написали коллективное обращение, рассказали как страдают во время осадков. Ответа от городского головы ждать долго не пришлось.

Александр Бондаренко, главный инженер КП «ХРCП»:
«Выполнен капитальный ремонт всей кровли, это более 800 метров квадратных. Вырублено старое покрытие, местами уложен утеплитель, новая стяжка, два слоя еврорубероида. Желоба, свесы. Всё, что пришло в негодность, заменено. Отремонтированы вентканалы, заменены водосточные трубы. Вот уже подходим к финишу».

Также, добавляет Александр Бондаренко, во всех 4 подъездах этой пятиэтажки были заменены окна. Вместо старых, деревянных, отныне новенькие, пластиковые. Коммунальщики приложили максимум своих усилий, чтобы жильцы дома были довольны проведенными работами.

Кстати, они их завершают раньше графика. При этом все сделано качественно и капитально, гарантируют коммунальщики, как и на всех других объектах по городу.

Александр Бондаренко, главный инженер КП «ХРCП»:
«В этом году нашему предприятию поручено отремонтировать 37 домов с мягкой кровлей и 28 шатровых – это шиферные и металлические. На сегодняшний день на 100% выполено 19 домов мягких кровель и 12 шатровых. В работе 16 домов мягкой кровли и 14 шатровых. Т.е. осталось 2 мягких и шатровых, к которым мы приступим через 3-4 дня. Эта бригада переходит на следующий дом, и до 30 октября все работы, утверждённые Департаментом жилищного хозяйства, будут в полном объёме выполнены».

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Тэги:  ремонт крыш, кровля, харьков
 
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